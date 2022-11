Receitas da operação da Vila Galé em Portugal estão 11% acima de 2019

Jorge Rebelo de Almeida é o presidente do grupo Vila Galé. © Jorge Amaral/Global Imagens

A Vila Galé prevê que a operação hoteleira em Portugal seja responsável este ano por receitas da ordem dos 115 milhões de euros, um crescimento de 11% face a 2019, avançou ao Dinheiro Vivo Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo. Depois de "dois anos muito sofridos, uma desgraça", 2022 trouxe a bonança. O exercício "correu acima do esperado", frisou. No Brasil, onde também marca presença, as estimativas apontam para vendas de 130 milhões de reais (23,8 milhões de euros ao câmbio atual), o que traduzirá um aumento entre 5 e 6%, que só não é maior porque este mercado apresentou melhor performance do que o português em 2021, disse esta semana, à margem da apresentação da pizzaria Massa Fina, que explora agora no Vila Galé Porto.

O grupo prepara-se também para abrir quatro novos hotéis em Portugal no próximo ano e tem já em carteira novos projetos. Segundo adiantou Jorge Rebelo de Almeida, o investimento que está mais próximo de sair do papel é a futura unidade de Ponte de Lima. O segundo maior grupo hoteleiro nacional comprou este ano o Paço do Curutêlo, propriedade onde está edificada uma casa senhorial acastelada. O projeto de recuperação e adaptação do imóvel aguarda licenciamento. Mas "há mais três ou quatro" ideias ainda na gaveta. Para já, os esforços estão centrados nos novos hotéis.

Só para crianças

Em 2023, a Vila Galé, que já explora no país 27 hotéis, vai reforçar a aposta em Beja, e abrir unidades em Tomar e em Ponta Delgada. O grupo vai estrear-se nos Açores com a sua marca premium. O Villa Galé Collection São Miguel ficará instalado no antigo edifício do convento e hospital de São Francisco, que está a ser alvo de obras de reabilitação e reconversão em hotel de charme. Em Tomar, o projeto é semelhante. O investimento está centrado na recuperação do velho convento de Santa Iria e do colégio feminino, que também ostentará a insígnia Collection. Em Beja, Jorge Rebelo de Almeida decidiu potenciar a herdade onde já tem instalado o Vila Galé Clube de Campo e lançar um conceito de hotelaria inédito no país.

A nova aposta intitula-se Vila Galé Nep Kids e foi concebida a pensar exclusivamente nos mais pequenos. Neste hotel, os adultos só podem entrar se estiverem acompanhados por crianças. E para fazer as delícias dos infantes, será equipado com atrações como um parque aquático com várias piscinas exteriores e escorregas, carrosséis, trampolins, insufláveis, um spa infantil, entre outras atrações. Na mesma propriedade, mas agora vocacionado para casais, abrirá o Vila Galé Monte do Vilar. O grupo anunciou esta semana que abriu um processo de recrutamento de 170 colaboradores para estes quatro hotéis.

No Brasil, a atividade do grupo também está efervescente. Depois de ter inaugurado este ano um resort tudo incluído em Alagoas, com 513 quartos, quatro piscinas, sete restaurantes, cinco bares, spa, discoteca e centro de convenções, Jorge Rebelo de Almeida está a preparar as malas para ir no final deste mês a Minas Gerais, onde admite investir em Ouro Preto e em Inhotim, disse ao Dinheiro Vivo. A ser trabalhado, está também um investimento no Maranhão, mais concretamente no centro histórico de S. Luís. Aqui, o objetivo é instalar uma unidade topo de gama, avançou.

Rede de pizzarias

Regressando a Portugal, mais precisamente ao Porto, Jorge Rebelo de Almeida decidiu expandir a rede de pizzarias Massa Fina à Invicta. O restaurante abriu no hotel que o grupo explora junto ao centro da cidade e dispõe de serviços de esplanada e take away. Este é o sexto espaço da marca detida pelo grupo Vila Galé em Portugal, que tem presença no Estoril, Praia da Galé, Lagos, Armação de Pera e Vilamoura. O grupo decidiu também renovar o bar Soul & Blues deste hotel portuense, que agora oferece sessões de jazz com os músicos da Escola de Jazz do Porto.