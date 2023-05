Receitas da Salesforce sobem 18% para 31,4 mil milhões no ano fiscal de 2023

New York, New York, USA - May 30, 2018: Signage on the Salesforce Tower at 6th Avenue. © Getty Images

As receitas da Salesforce no ano fiscal de 2023, concluído em 31 de janeiro, ascenderam a 31,4 mil milhões de euros, mais 18% em termos homólogos e 22% em moeda constante, indicou a multinacional tecnológica norte-americana.

Depois de um ano "muito ativo" para a empresa, o balanço do ano fiscal de 2023 é "muito positivo", com o mercado português a manter-se como "um dos mais dinâmicos no universo da empresa, em linha com os países do sul da Europa", refere em comunicado a multinacional tecnológica especializada em Customer Relationship Management (CRM).

"O objetivo passa [agora] por consolidar o seu crescimento acima da média do setor das tecnologias de informação (TIC)", realça a Salesforce, adiantando que "manterá uma estratégia que aprofunda os objetivos dos anos anteriores, em Portugal e ao longo do novo ano fiscal de 2024".

Neste sentido, a empresa, ao mesmo tempo que "consolida a sua atividade com grandes empresas nacionais, vai continuar a expandir a sua presença nas empresas de média dimensão ('midmarket')", onde conseguiu "alargar significativamente" a sua carteira de clientes, com "amplo espaço de crescimento" tanto a nível do mercado português como ibérico.

Além disso, no que respeita à tecnologia, a Salesforce apresenta hoje no Centro de Congressos de Lisboa, no "World Tour Essentials Lisboa", um modelo para "transformar as empresas nacionais em empresas focadas nos clientes", sendo que destaca os quatro pilares da estratégia: a plataforma Salesforce Customer 360, Inteligência Artificial (IA) reforçada com o Einstein GPT, as soluções setoriais específicas e um ecossistema de parceiros reforçado.

É ainda referido que a "IA generativa" tem um lugar de destaque, a par da análise de dados e automação.

Para o responsável da Salesforce Portugal, Fernando Braz, o ambiente económico atual "está muito diferente" e, após se ter "saído de uma pandemia" para se "entrar num panorama pautado pela incerteza", as empresas "estão cada vez mais cautelosas com os seus investimentos".

Ainda assim, a Salesforce tem tido "excelentes resultados", tanto a nível global como em Portugal, afiançou o gestor, sendo um "parceiro preferencial" das empresas nacionais para "os seus projetos de transformação digital".