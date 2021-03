Receitas de operadoras com pacotes de serviços aumentaram 5% em 2020

(Imagem de arquivo) © Getty Images/iStockphoto

As receitas de serviços em pacote das operadoras de telecomunicações, em 2020, foram de 1,7 mil milhões de euros, mais 5% do que no ano anterior, segundo dados divulgados esta terça-feira pela Anacom.

No final de 2020, o número de subscritores de pacotes de serviços era de cerca de 4,2 milhões, o que representa uma subida de 4,4% face ao ano anterior (mais 181 mil). O aumento deveu-se essencialmente às subscrições (mais 112 mil) em pacotes 4P (Tv, Net, Voz, telemóvel) e 5P (TV, Net, Voz, telemóvel e Internet móvel) e, em menor medida (mais 85 mil), às ofertas 3P (Tv, Net, Voz).

As ofertas de quatro e cinco serviços alcançaram uma quota de 50,3% do total de subscritores (2,1 milhões) no final do ano passado, seguindo-se as ofertas de três serviços, com 40,1% (1,7 milhões). Desde 2015 que o número de subscritores de pacotes se encontra em desaceleração - nota a Anacom -, tendo atingido as menores variações anuais relativas em 2018 (3,9%) e em 2020 (4,4%).

As receitas dos pacotes de quatro e de cinco serviços representavam no ano passado 63,1% do valor global. No final do ano passado, a receita média mensal por subscritor de pacote foi de 34,69 euros (sem IVA), mais 0,4% do que no ano anterior, e em 2019 tinha sido de mais 0,2%. A receita média mensal foi de 43,79 euros no caso das ofertas de quatro e cinco serviços (-3,4%) e de 27,34 euros no caso das ofertas de três serviços (+4,2%).

A MEO era o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote, com 40,5% no final de 2020, seguindo-se a NOS, com 36,5%, a Vodafone, com 19,3%, e o grupo NOWO/Onitelecom, com 3,5%. Em relação ao ano anterior, a Vodafone cresceu 0,7 pontos percentuais, a MEO 0,2, ao passo que a NOS perdeu 0,6 pontos percentuais e a NOWO/Onitelecom perdeu 0,3.

No mesmo período, a NOS era o prestador com maior quota de receitas de serviços em pacote (41,0%), seguindo-se a MEO (40,7%), a Vodafone (15,9%) e a NOWO/Onitelecom (2,4%). A Vodafine aumentou a sua quota de receitas, em relação ao ano anterior, em 1,6 pontos percentuais. Por seu lado, a NOS, o grupo NOWO/Onitelecom e MEO perderam 0,8, 0,4 e 0,3 pontos percentuais, respetivamente.