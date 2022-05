Receitas do mercado de bens tecnológicos caem 3% nos dois primeiros meses de 2022

Compras online estão a crescer © Sikov - stock.adobe.com

As receitas do mercado de bens tecnológicos caíram 3% nos dois primeiros meses deste ano, quando comparadas com o mesmo período de 2021. Segundo previsões da consultora GfK Portugal este mercado deverá sofrer uma desaceleração em 2022, depois de ter subido 12% no ano passado.

Segundo os especialistas da GfK a subida no ano passado do mercado de bens tecnológicos prende-se com o facto de os consumidores terem ficado a trabalhar em casa, durante a pandemia de covid. Ou seja, adquiriram mais artigos tecnológicos que lhe proporcionassem maior conforto.

Agora, com o alívio das restrições e com a tendência de regresso à normalidade, as compras abrandaram, conforme já previam os analistas no final do ano passado que viesse a acontecer em 2022. Para este abrandamento contribuíram ainda a pressão sobre as cadeias de distribuição e a uma saturação da procura, refere a GfK Portugal, em comunicado.

Artigos mais procurados

Apesar da quebra na procura total deste marcado, desde o início de 2022 que os artigos mais procurados pelos consumidores são produtos e dispositivos inovadores, como aspiradores robot com estações de carregamento, que tiveram uma subida de receitas de 182%, quando comparado com o período homólogo. Na mesma onda, "os notebooks ultrafinos (+7%) e televisões com tela superior a 65 polegadas (+13%) registaram crescimentos acima da média", informa a GfK.

Também a procura de produtos de automação residencial - termóstatos inteligentes e sensores de movimento, por exemplo - aumentou e registou um crescimento de 15% na Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, Itália e Holanda, de janeiro a fevereiro deste ano.

Também os eletrodomésticos multifuncionais (panelas elétricas com função de cozedura de arroz, máquinas de lavar-secar ou minifornos com função de vapor) obtiveram taxas de crescimento acima da média nos primeiros dois meses deste ano.

Comprar online

Segundo a gfknewron Consumer, 62% dos consumidores usam plataformas online e offline para pesquisarem sobre algum produto. "A atenção dada a reviews de produtos aumentou a uma taxa acima da média, especialmente, quando se trata de comprar um novo dispositivo tecnológico", reflete. De acordo com a consultora, o comportamento dos consumidores modificou-se e a internet passou a ter mais importância na altura de fazer compras, na sequência da pandemia.

"Os consumidores são agora mais inteligentes e mais bem informados, mas também mais seletivos", frisa a GfK Portugal, que aconselha os vendedores e fabricantes a apostar cada vez mais "numa estratégia omnicanal que junte as suas atividades online e offline, no momento certo e com a mensagem certa para conquistar os consumidores".