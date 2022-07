Receitas do Spotify sobem 23% no segundo trimestre mas lucro operacional é negativo

Spotify teve lucro operacional negativo © SERGI ALEXANDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Spotify totalizou receitas de 2.86 milhões de euros no segundo trimestre, uma subida de 23% face ao período homólogo, enquanto o lucro operacional foi negativo em 194 milhões de euros, foi anunciado esta quarta-feira.

No período em causa, o lucro operacional da plataforma de 'streaming' foi negativo em 194 milhões de euros, quando no período homólogo tinha sido registado um ganho de 12 milhões de euros.

Conforme noticiou a Bloomberg, o número de subscritores pagos ascendeu a 188 milhões, acima da projeções dos analistas, que consideravam uma perda estimada de 600.000 assinantes russos.

No segundo trimestre, contabilizaram-se 433 milhões de utilizadores mensais ativos, uma subida de 19% em comparação com igual período de 2021.

"[...] Os resultados da empresa para o segundo trimestre de 2022 foram mistos. As receitas acabaram por ser melhores do que o esperado, enquanto as perdas foram mais profundas do que o esperado. No entanto, o que é visto como mais positivo é que a empresa conseguiu manter um forte crescimento no número de utilizadores mensais ativos", apontaram, em comunicado, os analistas da XTB.