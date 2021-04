Recheio com nova liderança

Nuno Begonha

Nuno Begonha é desde abril o novo diretor-geral do Recheio, a cadeia de cash & carry do grupo Jerónimo Martins, confirmou o Dinheiro Vivo junto do retalhista alimentar.

O gestor transita do Pingo Doce onde ocupava o cargo de Chief Commercial Officer (CCO) da cadeia de supermercados para substituir António Barracho na liderança da cadeia de cash & carry. Filipe Canas da Silva assume o cargo de CCO do Pingo Doce.

Para assumir a liderança da rede interna o retalhista alimentar foi buscar um quadro do grupo. Begonha entrou em 1997 no grupo Jerónimo Martins (como management trainee), tendo desempenhado funções no Recheio (2002-2005), no Feira Nova (hoje os hiper do Pingo Doce), tendo assumido mais tarde a direção comercial do Recheio (2008-2011), depois da Biedronka (2016-2018), tendo em 2018 assumido como Chief Commercial Officer do Pingo Doce , cargo onde se manteve até março.

Assume funções num momento em que a cadeia de cash & carry registou o ano passado uma queda de receitas devido ao fecho e limitações de operação dos cafés, restaurantes e hotéis (Horeca) por causa da pandemia.

O canal, que representa mais de 35% das vendas do Recheio, gerou uma queda de 15,9% das vendas do cash & carry do grupo, para 847 milhões de euros. "No 4º trimestre as vendas caíram 16,7%, com um LFL de -16,2%", informa o relatório e contas do grupo.

"O Recheio atingiu um EBITDA de 33 milhões de euros, 45,6% abaixo do ano anterior em resultado da queda das vendas. A margem EBITDA foi de 3,9% (6,0% em 2019)".

(notícia atualizada às 13h58 com correção da data de entrada do profissional no grupo Jerónimo Martins)