Recheio e Makro voltam a vender ao público durante o confinamento

Os grossistas Recheio e Makro voltam a vender ao público em geral durante o confinamento. A abertura dos grossistas ao público não profissional está prevista no novo Estado de Emergência.

"Confirmo que de acordo com a lei o Recheio vai abrir a todos os clientes", adianta fonte oficial da cadeia de cash & carry do grupo Jerónimo Martins. O Recheio tem 38 lojas espalhadas pelo país.

Até 30 de janeiro as 10 lojas Makro abrem ao público em geral. "Tendo em conta o Estado de Emergência Nacional em que Portugal se encontra em consequência da evolução dos casos de covid-19, mais uma vez, de forma excecional, enquanto grossistas e numa situação de apoio à sociedade, voltamos a colocar as nossas lojas de grandes dimensões à disposição de todos. A nossa maior preocupação é mantermos a nossa operação para que nada falte aos portugueses - essa é a nossa missão pública", avança David Antunes, CEO da Makro Portugal, citado em nota de imprensa.

As lojas de Braga, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Coimbra, Leiria, Alfragide, Cascais, Palmela, Faro e Albufeira estão assim abertas ao consumidor final.

O grossista reitera ainda o seu apoio ao sector Horeca que, durante o confinamento está de portas fechadas podendo apenas operar em takeaway e com entregas ao domicílio.

"Apesar de estarmos excecionalmente a abrir as nossas portas ao público em geral, devido à situação que o país atravessa, mais do que nunca, reiteramos o nosso apoio a todos os profissionais de hotelaria, restauração e negócios próprios que continuam a ser muito impactados por toda esta situação. Em conjunto, estamos com o setor e tudo faremos para que o impacto no mesmo seja minimizado ao máximo", diz David Antunes.

A cadeia tem implementado serviços como takeaway & delivery online powered by makro - um serviço gratuito que visa "facilitar a adaptação de negócios que pretendam implementar o processo de entregas, permitindo que estes possam comunicar diretamente no seu site e que continuem a servir os seus clientes - Delivery (tendo por base o a loja online da empresa grossista), parcerias com a Cooltra e a Guerinque permite "preços mais competitivos" no aluguer de motos ou viaturas (com ou sem motorista) para entregas; com Waitrr (através da qual os clientes makro podem publicar o seu menu digital e comunicá-lo com QR code no seu espaço) ou com o 360hyper.pt.