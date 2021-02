Reclamações na área do comércio de moda e vestuário dispararam 197% em 2020

© Pixabay

No ano passado, a área de comércio de moda e vestuário registou a maior subida no número de reclamações, revela a análise do Portal da Queixa. Comparando com 2019, esta área viu as reclamações totalizar 9 442, mais 197% face ao ano anterior.

Na grande maioria dos casos, as reclamações estiveram ligadas a questões com o comércio eletrónico. Este ano, com um novo confinamento e lojas deste setor fechadas, a análise do Portal da Queixa mostra uma nova subida nas reclamações. Segundo os dados, até dia 16 de fevereiro já tinham sido contabilizadas 2 197 reclamações, um aumento de 146% em termos homólogos. No início de 2020, tinham sido registadas 895 reclamações, especifica o portal.

Os principais motivos de queixa dos consumidores estão ligados a atrasos nas entregas. No ano passado, os atrasos representaram quase 43% do total das reclamações apresentadas. Em segundo lugar conta-se a falta de apoio ou resposta ao consumidor, que motivou 19,3% das reclamações feitas, seguida por pedidos de reembolso (16% das queixas).

Na análise do portal, as cinco marcas com o maior volume de reclamações registadas no ano passado foram a Mo Online (508 queixas), a Seaside (438 queixas), Stradivarius (295 queixas), o Clubefashion (276 queixas) e a Zara (248 queixas).

Em termos de crescimento face a 2019, a maior subida de reclamações pertence à Lefties, que passou de 6 queixas em 2019 para 54 em 2020; à Havaianas (passou de 11 queixas em 2019 para 85 em 2020); Stradivarius (de 53 queixas para 295 em 2020); à Seaside (de 99 para 438 queixas) e à Pull & Bear (de 36 queixas para 157 em 2020).

No que se refere ao Índice de Satisfação, métrica que expressa de forma objetiva o desempenho das marcas no Portal da Queixa com base na interação com os utilizadores que efetuaram reclamações, ganhou destaque a La Redoute, que apresenta um índice de satisfação de 89,7 pontos em 100.

De acordo com Sónia Lage Lourenço, COO do Portal da Queixa by Consumers Trust, a falta de preparação das marcas para uma presença digital robusta e para uma resposta logística eficaz esteve na origem do aumento das reclamações verificado no setor. "O vestuário sempre foi um dos principais setores no retalho que, até à pandemia, ainda estava a dar os primeiros passos no sentido da digitalização. Com este novo contexto pandémico, verificou-se um crescimento exponencial de compras online no comércio de moda e vestuário que colocou à prova a resistência das equipas e dos processos de venda, até então, muito tradicionais e assentes nos pontos de venda físicos."

Para a responsável, "esta enorme pressão a que as marcas foram sujeitas refletiu-se num elevado número de reclamações, que têm em comum a falta de preparação do setor para uma eventual presença em massa nos canais digitais."