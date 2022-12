Reclamações sobre correios, transporte e logística sobem 45%

© Unsplash

As reclamações dirigidas ao setor dos correios, transportes e logística no Portal da Queixa aumentaram 45%, sobretudo pelo atraso das encomendas, principal motivo de queixa dos consumidores, foi divulgado esta quinta-feira.

Em comunicado, a plataforma informou que, desde o início do ano de 2022, foram registadas no Portal da Queixa perto de 15 000 reclamações, um crescimento de 45%, face a 2019, período de pré-pandemia.

Só em dezembro, mês de Natal, as queixas já ultrapassam as 2300, com destaque para os correios expresso nacional e internacional, como a categoria mais reclamada, absorvendo 57% do total de reclamações.