Recolher obrigatório: Cascais proíbe estabelecimentos comerciais de abrir mais cedo no fim de semana

O documento, que foi divulgado na página do Facebook do autarca, determina que os estabelecimentos comerciais do município "deverão respeitar os horários de abertura que atualmente se encontram a praticar, não sendo permitido iniciar a sua atividade mais cedo do que no horário habitual".

O despacho determina ainda que aos horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais se aplicam "os limites máximos decorrentes das normas aplicáveis por força do estado de emergência em vigor".

Na quarta-feira, a Jerónimo Martins, dona da cadeia Pingo Doce, anunciou que iria antecipar a abertura da "maioria das suas lojas" para as 06:30, no fim de semana, devido às limitações de circulação impostas no contexto da pandemia de covid-19, para evitar a concentração de pessoas durante a manhã.

Na madrugada de domingo, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, em vigor desde segunda-feira, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

O Governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos dias de semana, a partir de segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.

As medidas afetam 7,1 milhões de pessoas, correspondente a 70% da população de Portugal, dado que os 121 municípios incluem todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

A Câmara de Lisboa proíbe a abertura de hipermercados e supermercados às 6h30, contrariando a cadeia de supermercados da Jerónimo Martins, Pingo Doce, que anunciou a abertura antecipada das suas lojas para os próximos dois fins de semana, que estão sujeitos o recolher obrigatório a partir das 13 horas em 121 concelhos.

"O horário vai ser igual para todos, a partir das oito da manhã." A garantia foi dada por Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, em direto na SIC Notícias.

O autarca justificou a decisão por questões de "equidade e de transparência". "Seria incompreensível que, face à natureza de um estabelecimento, por ter o nome de supermercado e não de mercearia, que um pudesse abrir" mais cedo que o outro, disse em declarações na estação de televisão.

Fernando Medina criticou o posicionamento dos estabelecimentos comerciais que, devido ao recolher obrigatório que vai vigorar nos próximos dois fins de semana, deliberaram abrir antecipadamente as lojas, deixando no ar que se trata de oportunismo.

"Acho lamentável que tenha havido um aproveitamento por parte de cadeias comerciais que, num período tão difícil, que exige um esforço de solidariedade e de trabalho comum, para, de uma forma facciosa, tentarem contornar as regras, a coberto de que estão a fazer um melhor serviço aos clientes, tentar ir buscar um pouco mais de negócio ao vizinho do lado", disse.

O presidente da Câmara de Lisboa sublinhou ainda que é "lamentável" este posicionamento, tal como "são lamentáveis práticas de anúncios de promoções especiais de vendas de brinquedos" nestas datas, considerando que é aproveitar "uma situação de dificuldade coletiva".