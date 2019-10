Rede da NOS com falhas de cobertura a nível nacional

Segundo o site Downdetector, as zonas mais afetadas são Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Maia, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Almada. No site, onde os clientes podem indicar as falhas que estão a sentir a nível de cobertura, há indicação de falta de sinal de rede móvel, o que está a afetar a possibilidade de fazer chamadas ou enviar mensagens. Há também indicações de problemas no uso de telefone fixo ou acesso à Internet.

No site, as indicações de problemas em utilizar os serviços da NOS atingiram o pico por volta das 11 horas desta terça-feira, com valores na ordem das 1300 notificações.

O Dinheiro Vivo contactou a NOS, para um ponto de situação sobre esta falha de cobertura. “A NOS confirma uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados. Os planos de contingência foram já ativados, por forma a assegurar uma rápida reposição os serviços.”