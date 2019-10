Rede da NOS com falhas de cobertura a nível nacional

Segundo o site Downdetector, as zonas mais afetadas são Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Maia, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Almada. No site, onde os clientes podem indicar as falhas que estão a sentir a nível de cobertura, há indicação de falta de sinal de rede móvel, o que está a afetar a possibilidade de fazer chamadas ou enviar mensagens. Há também indicações de problemas no uso de telefone fixo ou acesso à Internet.

No site, as indicações de problemas em utilizar os serviços da NOS atingiram o pico por volta das 11 horas desta terça-feira, com valores na ordem das 1300 notificações.

O Dinheiro Vivo contactou a NOS, para um ponto de situação sobre esta falha de cobertura. Até ao momento, ainda não foi possível obter um comentário da NOS sobre este incidente.

(em atualização)