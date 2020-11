Rede Expressos sem autocarros nos próximos dois fins de semana prolongados

Autocarro da Rede Expressos junto ao Parque Eduarod VII, em Lisboa. © Fotografia cedida pela Rede Expressos.

A Rede Expressos vai suspender o serviço nos próximos dois fins de semana prolongados. Não haverá autocarros a circular entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro e entre 5 e 8 de dezembro, informou esta terça-feira a transportadora através de comunicado de imprensa.

A suspensão de serviço serve para dar cumprimento à resolução do Conselho de Ministros do passado sábado, em que foram proibidas as deslocações entre concelhos entre as 23 horas de 27 de novembro e as 5 horas de 2 de dezembro e entre as 23 horas de 4 de dezembro e as 5 horas de 9 de dezembro.

A empresa alega que, devido à imposição de restrições à normal circulação de passageiros, "teria muitas dificuldades na realização de um controlo efetivo de todos os passageiros e do seu fundamento para fazer deslocações entre concelhos".

Quem já tiver bilhete poderá pedir o reembolso do ingresso ou revalidá-lo sem custos, complementa a transportadora.

A Rede Expressos tem suspendido a operação a nível nacional sempre que o Conselho de Ministros tem determinado a suspensão da circulação entre concelhos, para prevenir o contágio do novo coronavírus.