Rede Expressos transporta mais de nove milhões de passageiros em 2022

A Rede Expressos transportou mais de nove milhões de passageiros, em 2022, um crescimento de 17,1%, face a 2019, o último ano sem restrições à mobilidade, informou esta terça-feira a empresa de transporte rodoviário.

"A Rede Expressos registou, em 2022, um crescimento de 17,1 por cento no número dos passageiros transportados, em relação a 2019, o último exercício em que não se verificaram restrições à mobilidade das populações, ultrapassando-se, assim, nove milhões de viagens vendidas", informou, em comunicado.

Em termos de quilómetros percorridos, a empresa de transporte rodoviário de passageiros registou um crescimento de 23,5%, no ano passado.

Em 2020, a Rede Expressos transportou "mais de 4 milhões de passageiros, com dois confinamentos março-maio, este muito agressivo com as pessoas em casa, e outro entre outubro e o Natal", referiu fonte oficial da empresa à Lusa.

Já em 2021, transportou mais de 4,9 milhões de passageiros, com um confinamento entre janeiro e fevereiro.

"As razões para o crescimento da operação da Rede Expressos têm fundamentalmente a ver com o fim das restrições à mobilidade, determinadas pela covid-19, em 2020 e 2021, retomando-se assim o padrão de deslocações por motivos escolares e profissionais, bem como o aumento do turismo interno e externo", apontou a empresa.

O diretor-geral da Rede Expressos, Carlos Oliveira, adiantou, na mesma nota, que este ano vão entrar em operação 50 autocarros novos.

"Estamos a trabalhar para chegar rapidamente aos 10 milhões de passageiros transportados por ano, consolidando a Rede Expressos como empresa nacional líder no transporte rodoviário de passageiros, de médio e longo curso, assegurando a mobilidade das populações entre todas as regiões de Portugal", realçou o responsável.