Rede Mobi.E bate recorde em julho com mais de 220 mil carregamentos efetuados

A Mobi.E, rede de postos de carregamento para veículos elétricos, registou em julho novos recordes de utilização, tendo atingido o patamar dos 222 945 carregamentos. Num comunicado enviado às redações esta terça-feira, a empresa pública dá conta de que estas cargas representaram um consumo de mais de três milhões de quilowatts-hora (kWh).

Em comparação com o período homólogo do ano anterior, o acréscimo rondou os 87%, uma vez que em julho de 2021 o número de carregamentos situou-se nos 122 035. Quanto ao consumo de energia, o aumento face ao referido período foi de 119%.

Segundo a companhia, os utilizadores que fizeram uso da rede totalizaram os 28 224, mais 42% em relação ao ano passado, quando se verificaram 19 910.

Para Luís Barroso, presidente da Mobi.E, estes resultados "refletem a tendência de consolidação da mobilidade elétrica em Portugal e a capacidade de adaptação da rede Mobi.E à procura crescente que se regista consecutivamente desde abril de 2021". O responsável enaltece ainda o investimento do Estado e do setor privado, que tem permitido levar "cada vez mais pessoas a acreditarem e a aderirem a esta forma de mobilidade mais sustentável".

Atualmente, a Mobi.E dispõe de 2700 postos de carregamento em todo o país, incluindo as Ilhas, sendo que, desde o início do ano, a rede tem sido reforçada com uma média de 19 novos postos instalados por semana.