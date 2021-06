Reditus passa de lucros a prejuízos de 1,06 milhões em 2020

© D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Junho, 2021 • 07:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Reditus registou prejuízos de 1,06 milhões de euros em 2020, valor que compara com lucros de 49 mil euros no ano anterior, segundo os resultados do grupo divulgados na quinta-feira.

"O resultado líquido registado no exercício situou-se em 1,06 milhões de euros negativos face aos 49 mil euros positivos registados um ano antes", pode ler-se numa nota com data de 03 de junho publicada no "site" da Reditus sobre os resultados de 2020.

Segundo o grupo, este deve-se a "um ajustamento extraordinário de anos anteriores, nomeadamente de imparidades constituídas de 3,3 milhões de euros e da carga tributária", e sem este efeito, "os resultados líquidos situar-se-iam acima de 2,2 milhões de euros positivos".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 6 milhões de euros, correspondente a uma margem de 25,8%, valor que compara com 4 milhões no período homólogo e uma margem EBITDA de 16,3%.

Já os proveitos operacionais caíram 3,6% em 2020 face a 2019, para 23,5 milhões de euros.

"Para este resultado contribuiu o crescimento de 13,8% dos negócios realizados em território português e uma diminuição dos projetos internacionais, fruto do generalizado impacto económico da pandemia nos mercados", lê-se na nota.

Em 24 de maio, a Reditus comunicou ao mercado que tinha falhado a data agendada para a apresentação de resultados de 2020, justificando com as restrições impostas pela pandemia, nomeadamente devido ao regime de teletrabalho, estimando a publicação das contas até 03 de junho.

"A Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, vem por este meio comunicar que, por motivos relacionados com a situação de saúde pública mundial covid-19 e que também nos tem afetado diretamente, ainda não foi possível aprovar e publicitar os resultados, individuais e consolidados, relativos ao exercício de 2020", lê-se no comunicado remetido na altura à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).