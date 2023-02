Reduniq Soft. A app que quer ajudar a gerir os pagamentos digitais

© DR

Ir às compras e pagar de forma rápida e eficaz é o que desejam os consumidores e empresários. Para ajudar a facilitar este processo a Unicre, em parceria com a Visa, lançou a app Reduniq Soft, que conta com tecnologia Visa "Tap to Phone", que vai permitir receber e gerir pagamentos sem utilizar os terminais de pagamentos automáticos (TPA).

Para além de agilizar o processo, esta ferramenta vai contribuir para a desmaterialização dos terminais de pagamento e do mercado dos pagamentos, uma vez que os negócios vão poder gerir esta função nos seus smartphones e tablets Android. Ao mesmo tempo colabora na redução do impacto ambiental.

A Reduniq Soft chega para contribuir para uma maior eficiência das soluções contactless e pretende acompanhar as mudanças nos hábitos dos consumidores nacionais, explica a empresa em comunicado, citando o Reduniq Insights, um relatório que retrata a evolução dos pagamentos com cartão no setor dos negócios em Portugal. De acordo com o documento e desde o final de 2019 verifica-se um crescimento na utilização da tecnologia contactless, como forma de pagamento. Atualmente "esta solução já é responsável por 76% das transações na rede Reduniq, o que contrasta com os 11% registados em 2019".

Como refere o chief Marketing Officer da Unicre, "se, por um lado, nos últimos tempos os meios digitais e o e-commerce estão cada vez a atrair mais utilizadores, por outro, existe maior exigência e procura por parte dos consumidores para que as empresas e marcas se comprometam a orientar a sua atividade, produtos e serviços para um modelo de negócio cada vez mais sustentável". Luís Gama diz que foi por haver essa noção na nossa realidade, que a Reuniq Soft foi desenhada. "Desta vez, conseguimos trazer uma autêntica revolução para as transações comerciais e financeiras".

Também para João Seabra, Diretor de Marketing da Visa para Portugal e Espanha, "esta iniciativa está completamente alinhada com a nossa visão de facilitar os pagamentos digitais e a forma como as pessoas movimentam o dinheiro à volta do mundo".