Registo de patentes pode aumentar receitas por trabalhador em 68% nas PME

© Unsplash

As empresas que detêm direitos de propriedade intelectual, ou seja, registos de marcas, desenhos industriais e patentes, conseguem aumentar as receitas por trabalhador em 55%, sublinha a COTEC, na sua newsletter. Este prémio de produtividade chega aos 68% nas Pequenas e Médias e Empresas (PME), enquanto nas grandes empresas situa-se nos 18%.

Segundo esta associação para a inovação, "para além do referido acréscimo da produtividade, as PME detentoras desta classe de ativos referem outros benefícios, como o reforço da imagem e reputação da empresa, melhor proteção da propriedade intelectual e perspetivas de negócio mais favoráveis a longo prazo".

No entanto, sublinha a COTEC, apenas uma minoria de empresas regista direitos de propriedade intelectual (PI). "As empresas nacionais que registam direitos de PI representam ainda uma minoria (13%) do total de empresas que declaram realizar atividades de inovação. No entanto, este grupo está em expansão, tendo crescido 15% entre 2016 e 2020".

Além disso, também não sabem tirar partido desses ativos. "Em Portugal, apenas 2,4% das empresas inovadoras (cerca de cinco vezes menos do número de empresas que registam ativos de propriedade intelectual) declaram terem licenciado, adquirido ou vendido estes ativos", destaca ainda a newsletter.

Para a COTEC, a proteção e valorização da propriedade intelectual é determinante para a prosperidade económica. "Estes resultados ilustram o ciclo virtuoso entre ativos de propriedade intelectual, produtividade e os potenciais ganhos económicos das empresas incorporarem esta classe de ativos intangíveis nas suas estratégias de negócio e encerram uma mensagem crítica aos decisores políticos na prioridade às políticas públicas de apoio", conclui.