Receitas da SIC recuam 11% no primeiro semestre para 67,3 milhões de euros

“A SIC atingiu 67,3 milhões de euros de receitas, refletindo uma redução de 11% comparativamente à primeira metade do ano passado”, refere a Impresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado líquido da Impresa caiu 94,9% no primeiro semestre, face a igual período de 2019, para 178,2 mil euros, divulgou hoje a dona da SIC. Os lucros do semestre “atingiram 0,2 milhões de euros, representando uma diminuição de 3,3 milhões de euros face aos primeiros seis meses do ano passado”.

No primeiro semestre de 2019, o resultado líquido da Impresa foi de 3,46 milhões de euros. No período em análise, as receitas caíram 11,8% para 78,3 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuaram 28,1% para 8,3 milhões de euros.

Já as receitas de publicidade da SIC atingiram 42,6 milhões de euros, o que corresponde a “uma diminuição de 13%, como resultado do impacto da pandemia de covid-19 no mercado publicitário”, adianta o grupo.

As receitas de subscrição geradas pela distribuição dos oito canais da SIC, via cabo e satélite, em Portugal e no estrangeiro, “decresceram 6% no primeiro semestre de 2020, para 16,5 milhões de euros”, refere a Impresa.

“Esta quebra deveu-se, sobretudo, à negociação de contratos com operadores internacionais”, explica o grupo, no comunicado.

As receitas de IVR [chamadas de valor acrescentado] cresceram 6,2% para 6,8 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 27,8% para 8,9 milhões de euros.

“A redução de 7% (equivalente a 4,6 milhões de euros) nos custos operacionais compensou, em parte, a diminuição de receitas (em 8,1 milhões de euros)”, acrescenta.