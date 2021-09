Regulador admite atraso "lesivo de interesse nacional" no 5G... e torna a mudar leilão

João Cadete Marques, presidente da ANACOM © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Para acelerar o processo, "cujo atraso é fortemente lesivo dos interesses nacionais" (sic), a Anacom aprovou nesta semana mais uma alteração ao leilão do 5G, determinando agora aumentos mínimos de 5%. Uma nova mudança a juntar às ocorridas desde abril, quando pela primeira vez o regulador alterou o concurso que arrancou em novembro - todas elas visando apressar um processo que se arrasta há quase um ano. Mas ao fim de mais de 170 dias e perto de mil rondas, se Portugal chegou atrasado à corrida - com apenas quatro países a arrancar 2021 sem oferta comercial de 5G -, o país está a ficar cada vez mais para trás, fazendo hoje com a Lituânia o par dos únicos entre os 23 da União Europeia sem 5G.

Prontos para arrancar com a nova tecnologia, os operadores têm desesperado com a lentidão do processo e os solavancos que causam já um atraso "irrecuperável". "Este quadro regulatório sem precedentes é grave e preocupante, tendo já consequências irreversíveis a nível económico, social e tecnológico e representando um enorme retrocesso na competitividade e sustentabilidade do setor", sublinhou há dias ao DV Alexandre Fonseca, CEO da Altice, que já recorreu a Bruxelas para contestar a atuação do regulador. A telecom queixa-se de "violação dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica" e acusa a instituição liderada por Cadete de Matos de fazer "tábua-rasa" da posição dos participantes e tentar resolver um problema de raiz, "a deficiente configuração e desenho das regras do Regulamento 5G", com alterações sucessivas, a última das quais visa "impedir que os licitantes utilizem incrementos mínimos mais baixos, de 1% e 3%, uma vez mais na esperança de que tal medida possa acelerar a conclusão do processo."

"O leilão do 5G é o expoente máximo da incapacidade, imprevisibilidade, ausência de diálogo e desconexão face à realidade setorial demonstrada pela Anacom e que mina a referida confiança no investimento", lamentou também o CEO da Vodafone, ao DV. "Nos demais países europeus, assistimos a uma crescente atenção e preocupação pela sustentabilidade dos operadores e sentido de cooperação - não confundível com facilitismo ou falta de independência - por parte dos reguladores e setor", sublinhou Mário Vaz, apontando o exemplo da atribuição de licenças em Espanha. "Já perdemos demasiado tempo e já cometemos erros em excesso enquanto país a regular em 2020/21 aos olhos e práticas do século passado."

Atrasos que põem em causa investimento e arriscam travar em Portugal uma das principais bandeiras da Europa, a digitalização, pondo em causa o acesso da população a essa revolução e comprometendo a capacidade das empresas portuguesas de se desenvolverem e competirem.

"O ambiente regulatório adverso e imprevisível e a forma como está a ser conduzido o dossier do 5G, um dos mais importantes dos últimos tempos para o futuro e competitividade da economia, são um dos grandes perigos para o setor e para o país", concluiu Alexandre Fonseca.

Portugal "sempre foi líder na introdução de novas tecnologias e na massificação dos serviços mais avançados", lembrou também Miguel Almeida. "É uma infelicidade que após décadas a fazer bem se tenha desaprendido, e que o Estado tenha apostado em alegadas soluções para problemas inexistentes, criando uma narrativa falsa para suportar esses pretensos problemas, condenando o país e a sua competitividade por muitos anos", rematou o CEO da NOS.