Regulador condena EDP Comercial por "práticas comerciais desleais"

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) condenou a EDP Comercial por "práticas comerciais desleais nas relações com consumidores" e aplicou à empresa uma coima de 89.783,62 euros, valor que "corresponde ao limite máximo aplicável", anuncia o regulador em comunicado.

Este é um processo que data de abril de 2019 correspondente à "prática dolosa" de cinco contraordenações referentes a "práticas comerciais desleais com vista à retenção e recuperação de clientes". Em causa estão "práticas enganosas" em 'cartas de despedida' e cartas sobre a cessão do fornecimento dual, bem como em campanhas de telemarketing para recuperação de clientes, que violam o decreto-lei 57/2008, explica a ERSE.

A Entidade Reguladora deu como provado o uso, por três vezes, no texto das goodbye letters (cartas de despedida) enviadas a antigos clientes, entre janeiro de 2015 e novembro de 2017, da designação EDP, em vez de EDP Comercial, "promovendo a confundibilidade com o grupo EDP", bem como a apresentação de direitos como se de vantagens se tratasse. "Voltar para a EDP é fácil e não tem custos" ou a mudança para a EDP "não implica interrupção do fornecimento de energia" são os exemplos indicados, com a EDP Comercial a não deixar claro que a ausência de custos ou a não interrupção do fornecimento de energia "é transversal a todas as mudanças de comercializador" e suscitando, assim, "um receio injustificado" relativamente à continuidade do fornecimento de energia.

Além disso, a empresa enviou comunicações, em 2018, a clientes com anterior fornecimento dual, ou seja, com luz e gás, fazendo menção a que o contrato de fornecimento já não estava ativo, "suscitando um receio injustificado relativamente à continuidade do fornecimento de energia". Nas chamadas de promoção telefónica, para recuperação de clientes, a EDP Comercial não assegurou que a campanha, que decorreu entre janeiro de 2015 e novembro de 2017, obedecesse a padrões de diligência profissional, "conduzindo a que fosse facultada aos consumidores informação não completa, não atual e não verdadeira".

"Num setor de elevada tecnicidade como é a energia, qualquer iniciativa dos comercializadores com vista à recuperação de clientes deve cumprir com os deveres de correção e integridade exigíveis. Estes não devem recorrer a práticas comerciais enganosas ou agressivas que prejudiquem sensivelmente a aptidão do consumidor para tomar uma decisão esclarecida", sublinha a ERSE no comunicado.

Especifica, ainda, o regulador que, no processo de mudança de comercializador, as empresas devem, no contacto que têm com antigos clientes, com o propósito de os (re)captar, "abster-se de recorrer a práticas ou referências ilícitas que possam distorcer substancialmente o comportamento económico dos consumidores, prejudicando os seus interesses económicos, bem como os dos comercializadores concorrentes".