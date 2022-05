Reino Unido lança apoio à internacionalização de startups portuguesas

A Embaixada do Reino Unido em Portugal criou uma iniciativa para ajudar startups e empreendedores a internacionalizarem-se. Ao abrigo do Global Entrepreneur Programme, os britânicos criaram uma masterclass gratuita sobre como preparar a expansão internacional dos negócios, que será assegurada pelo Department for International Trade da embaixada no dia 19 de maio.

O programa que permitiu a criação desta iniciativa está "realizar uma tour pelo sul da Europa" para promover o Reino Unido "enquanto o melhor mercado da Europa para as startups se estabelecerem e crescerem globalmente", de acordo com Derek Goodwin, diretor do Global Entrepreneur Programme. Este responsável refere que a "comunidade empreendedora" sente-se atraída pelo Reino Unido, daí a ideia de criar uma "sessão que pretende dotar os participantes de um entendimento aprofundado sobre como escalar e expandir os seus negócios, com um foco especial no mercado britânico".

A masterclass ocorrerá no âmbito também do Tech Rocketship Awards, um evento promovido pelo Reino Unido para startups. A nível europeu, foram recebidas um total de 273 candidaturas dos 34 países em competição, tendo Portugal sido o quarto país com mais candidaturas, segundo o comunicado pela Embaixada do Reino Unido em Portugal.

A masterclass pretende munir os participantes de ferramentas para saberem apresentar melhor uma ideia de negócio, como aceder a financiamento e como desenvolver estratégias de internacionalização. As inscrições já estão abertas.