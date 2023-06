RE/MAX recruta mais de 400 consultores por mês em 2023

© Facebook/Remax Portugal

A RE/MAX apurou o impacto do processo de recrutamento na sua rede e concluiu que de janeiro a maio foram recrutados 2111 consultores, uma média de 422 pessoas por mês. O primeiro mês do ano foi o que registou números mais expressivos, com 468 novos recrutados, seguido do mês de fevereiro com 439 e maio com mais 434 pessoas.

Numa comparação dos primeiros cinco meses deste ano com o mesmo período do ano anterior, as zonas Centro Sul (34,3%), Lisboa Norte (29,3%) e Norte (20,8%) foram aquelas com maior expressão, no que concerne ao crescimento no número de consultores recrutados. Fecham o top 5 a Margem Sul e o Algarve, com incrementos na ordem dos 10,2% e 7,9%, respetivamente.

A formação tem sido um pilar essencial na RE/MAX, fazendo parte obrigatória da vida dos novos consultores durante os dois primeiros anos de trabalho, por forma a dotá-los das ferramentas necessárias para progredirem no mercado. Entre janeiro e maio deste ano, a RE/MAX Portugal prestou 746 horas de formação para um total de 4972 formandos, referentes a 83 ações.

"Se há algo em que apostamos continuamente é no recrutamento", afirma Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, reiterando o foco da empresa na retenção de talento, designadamente através da formação, reconhecimento, premiação, partilha de negócios entre consultores e "uma retribuição justa e elevado dos rendimentos".