Remodelação de apartamento em Lisboa eleita uma das cinco melhores do mundo

Dinheiro Vivo 11 Fevereiro, 2022 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Custa 760 mil euros, mede 158 metros quadrados e fica em Lisboa aquela que foi considerada, pelo Financial Times uma das cinco "melhores remodelações de propriedades realizadas a nível mundial".

O espaço, já foi uma fábrica de candeeiros construída em 1901, está localizado em Alcântara, entre o Museu de Arte Antiga e o Museu do Oriente. Em 2004 foi alvo de uma renovação, que acabou por transformar o antigo edifício num loft inundado de luz natural. A obra é da autoria dos arquitetos Raul Abreu e Miguel Varela Gomes, que pretenderam aproveitar o espaço para criar uma área totalmente aberta, com uma mezanine que separa as zonas de descanso e de trabalho. O edifício tem também estacionamento subterrâneo.

Pela sua localização - próximo do rio e do jardim da Tapada das Necessidades- há facilidade ao acesso a serviços como escolas, comércio tradicional e transportes, o que permite uma fácil e rápida deslocação por toda a cidade. Esta propriedade está a ser comercializada pela imobiliária Engel & Völkers