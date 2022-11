REN aprova dividendo de 0,064 euros por ação e anuncia pagamento de intercalar

© OSCAR DEL POZO/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Novembro, 2022 • 19:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A REN aprovou esta quarta-feira o pagamento de dividendos no valor de 0,064 euros por ação e anunciou que o dividendo intercalar, relativo a 2022, será pago a partir de 23 de dezembro, segundo uma nota enviada ao mercado.

"Alinhado com o plano estratégico anunciado pela empresa no dia 14 de maio de 2021, o Conselho de Administração da REN -- Redes Energéticas Nacionais aprovou, no dia 30 de novembro de 2022, o pagamento de dividendos, a título de adiantamento sobre os lucros, no valor de 0,064 euros por ação", lê-se num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, a partir de 23 de dezembro será pago um dividendo intercalar, relativo a 2022, também de 0,0640 euros por ação.

Este pagamento será feito através da Central de Valores Mobiliários e o Santander é o agente pagador.

A partir de 21 de dezembro, as ações representativas do capital social da REN "serão transacionadas sem conferirem direito a dividendos".

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, as ações da REN cederam 0,59% para 2,53 euros.