REN e gestoras das redes de gás espanholas e francesas acordam transportar hidrogénio

A Redes Energéticas Nacionais (REN) e operadores de redes de transporte de gás espanhol (Enagás) e franceses (GRTgaz e Teréga) formalizaram um acordo para impulsionar a transformação da rede visando transportar hidrogénio verde, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a REN indica que os operadores de redes de transporte (ORT) espanhóis, franceses e portugueses assinaram hoje um acordo, no âmbito da iniciativa Green2TSO, que "visa incorporar novas tecnologias para permitir o desenvolvimento do hidrogénio ['verde'] na rede de transporte".

Segundo a REN, a iniciativa agora formalizada "sublinha o papel dos ORT europeus para se tornarem portadores de hidrogénio enquanto vetor de energia eficiente, segura e limpa, utilizando a própria infraestrutura de grande escala" e havendo para isso uma adaptação das infraestruturas existentes.

Em particular, de acordo com a gestora de gás portuguesa, o acordo "está em concordância com os objetivos da Comissão Europeia de reforçar os ORT europeus enquanto portadores de um vetor de energia eficiente, segura e limpa, utilizando a nossa infraestrutura de grande escala", nomeadamente dadas as metas para a neutralidade climática da UE até 2050 (estipulada no Pacto Ecológico Verde), a redução das emissões poluentes da UE em, pelo menos, 55% até 2030 (no programa Objetivo 55) e ainda a poupança energética e a diversificação do abastecimento (como previsto no plano energético europeu REPowerEU).

O consórcio Green2TSO irá, para tal, realizar projetos-piloto, testes tecnológicos e outras ações com vista a acelerar a transformação da rede de gás natural, com prioridade para o desenvolvimento de sistemas de deteção e medição de hidrogénio, compressão e armazenamento acima do solo de hidrogénio e alternativas para revestimento e limpeza de condutas.

Uma vez que Bruxelas apoia algumas destas iniciativas alinhadas com os objetivos europeus, a REN dá ainda conta de que um projeto na área da deteção e medição de hidrogénio liderado pelos promotores da Green2TSO -- denominado Green2TSO OPTHYCS -- foi já escolhido pela Comissão Europeia para ser cofinanciado.

A REN Gás é uma empresa do grupo responsável pela promoção, desenvolvimento e gestão de projetos e empresas no setor português do gás.

Com papel semelhante no mercado espanhol, a Enagás tem mais de 12.000 quilómetros de gasodutos, três instalações de armazenamento subterrâneo e oito terminais de regaseificação.

Por seu lado, a GRTgaz é responsável por operar mais de 20.000 milhas de gasodutos para transportar gás dos fornecedores até aos consumidores ligados à rede que gere, ao passo que a Teréga está especializada na operação e desenvolvimento de infraestruturas de transporte e armazenamento de gás natural no Sudoeste de França, explorando 5.100 quilómetros de gasodutos.

No final de outubro, em Bruxelas, os governos de Portugal, França e Espanha chegaram a acordo para acelerar as interconexões na Península Ibérica, abandonando o projeto existente, destinado apenas ao gás por um outro que prevê um gasoduto marítimo para, além de numa fase inicial transportar este combustível fóssil, se destinar futuramente ao hidrogénio 'verde'.

A ideia é que as novas infraestruturas na Península Ibérica permitam a distribuição de hidrogénio 'verde' e que sejam tecnicamente adaptadas para transportar outros gases renováveis, sendo que numa fase inicial serão destinadas a uma proporção limitada de gás natural como fonte temporária e transitória de energia.