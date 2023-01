REN está incluída no índice de Igualdade de Género da Bloomberg

© REN - Redes Energéticas Nacionais (D.R)

A Redes Energéticas Nacionais (REN) volta a ser incluída no índice de Igualdade de Género da Bloomberg (GEI) de 2023.

O índice deste ano conta com 484 empresas, de 45 países e regiões diferentes, avaliadas em relação às políticas de género e à forma como essa informação foi disponibilizada ao mercado.

Todas as empresas incluídas no programa "comprometem-se com a divulgação do seu investimento na igualdade de género, tanto no local de trabalho como nas comunidades em que operam", diz comunicado enviado às redações.

Desde de 2014, que a REN se comprometeu com "o tema da igualdade de género com a adesão ao Fórum de Organizações para a Igualdade", fazendo também muitas iniciativas e projetos. No ano de 2018, criou ainda o Estatuto da Igualdade de Género, que foi o catalisador dos Planos Anuais para a Igualdade de Género.