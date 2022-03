REN: "Estamos numa situação de perigo. Mas sistema energético é robusto"

© EPA/ROBERT GHEMENT

A invasão à Ucrânia iniciada por Putin a 24 de fevereiro agravou a crise energética que já se fazia sentir desde 2021. E obrigou os vários países europeus a repensar os modelos de abastecimento de energia para garantir a segurança energética. Portugal não foi excepção. Mas o presidente executivo da gestora das redes energéticas nacionais (REN) garante que "temos um sistema energético muito robusto". Rodrigo Costa garantiu, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2021 que decorreu esta quinta-feira, que "até agora, a resposta tem sido muito boa. Tenho imensa confiança que estamos preparados para aquilo que estamos a enfrentar".

Sublinhando que "ninguém adivinhava o que estamos a viver hoje", o responsável admitiu que têm sido estudados vários cenários para garantir que não há nenhum apagão, incluindo a reativação das centrais a carvão.

Rodrigo Costa prefere não "falar sobre as reuniões em concreto que a empresa faz", mas relembrou que "estamos a viver uma situação que é extraordinária". Por estes motivos, explicou que é normal que se promova a investigação de planos alternativos em casos de emergência. "Depois cabe a quem decide [Governo] avançar com soluções". "Achamos que tudo o que está a ser feito está a ser bem feito", referiu, alertando, contudo, que "todos sabemos que estamos numa situação de grande perigo e é sempre bom ter planos alternativos para lidar com qualquer tipo de situação". "Vivemos uma situação extraordinária que exige agilidade por parte dos decisores", rematou.

Questionados sobre as medidas que a União Europeia está a discutir para mitigar a crise energética, João Conceição, administrador da REN, começou por apontar que "o desafio que temos hoje pela frente é brutal" e voltou a trazer para cima da mesa a questão da segurança de abastecimento, "um tema de que já quase não se falava". Por estes motivos, João Conceição vê como "muito positiva" a posição da França em voltar a mostrar abertura à construção de uma interligação de gás natural com a Península Ibérica.

Sobre a viabilidade do plano da Europa para reduzir a dependência do gás russo, refere que "tem de ser exequível''. Defende que "a Europa não tem outra hipótese, tinha definido um caminho e o que aqui está em causa é o acelerar desse caminho". Um trajeto que não poderá ser alcançado em alguns meses: "Isso é utópico, não é viável. Mas é possível acelerar este processo. Agora tem de haver um conjunto de equilíbrios", acrescentou.

Ainda sobre o tema das interligações europeias, Rodrigo Costa aproveitou para deixar a mensagem que "todos os países têm de ser solidários uns com os outros".

Lucro recua 11% em 2021

A REN - Redes Energéticas Nacionais anunciou esta quinta-feira que registou um lucro de 97,2 milhões de euros, em 2021, o que representa um decréscimo de 11,1% face ao ano anterior.

O resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) recuou 2% para 460,8 milhões de euros "impactado pela menor renumeração dos ativos (-3,4 milhões de euros), pela descida de 5,1 milhões de euros nos incentivos à racionalização económica dos investimentos (IREI) e pela subida dos preços da energia (5 milhões de euros)". A gestora das redes energéticas nacionais detalha ainda que o EBIDTA recebeu o contributo positivo do negócio internacional, nomeadamente pelo desempenho da Transemel no Chile.

Para os resultados contribuíram também um menor custo da dívida (redução de 1,8% para 1,6%) e um aumento da taxa efetiva de imposto para os 44,9%, o que representou uma subida de 6,2 milhões de euros em comparação com 2020, incluindo a contribuição extraordinária sobre o sector da energia (CESE).

No que toca ao investimento, aumentou 42,6% 73,8 milhões de euros, resultado "dos investimentos necessários para a transição energética em curso, tendo a empresa continuado a recuperar grande parte do atraso causado pela pandemia em 2020", sublinha a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Com estes resultados a REN sublinha que "consegue cumprir com todos os objetivos que tinha definido no seu plano de negócios em 2021", nomeadamente a proposta de pagamento de um dividendo de 15,4 cêntimos por ação.