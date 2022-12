REN financia-se em 300 milhões junto do Banco Europeu de Investimento

Rodrigo Costa, CEO da REN © Direitos Reservados

A REN - Redes Energéticas Nacionais, liderada por Rodrigo Costa, celebrou esta quinta-feira um contrato de financiamento de longo prazo (12 anos), no montante de 300 milhões de euros, com o Banco Europeu de Investimento (BEI), segundo um comunicado que empresa enviou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Este financiamento de longo prazo "tem como finalidade apoiar o financiamento do projeto de investimento destinado a aumentar, reforçar e modernizar a rede de transmissão de energia elétrica, em Portugal, e a integrar nesta rede de transmissão fontes de energia renovável", de acordo com a mesma nota.