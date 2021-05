REN lança nova aplicação para investidores

REN - Redes Energéticas Nacionais © Pedro Rocha / Global Imagens

A REN - Redes Energéticas Nacionais lançou uma nova aplicação (app) para investidores, com o objetivo de disponibilizar informações financeiras atualizadas em tempo real, oferecendo aos utilizadores uma experiência mais intuitiva, anunciou a elétrica.

"O lançamento desta 'app' insere-se na política de inovação permanente das ferramentas de comunicação da REN, atualizando a premiada "REN Investors & Media", lançada em 2016", explica a empresa em comunicado, adiantando que tem um design atual.

A nova 'app' irá permitir aos utilizadores aceder facilmente aos principais dados da empresa, como os indicadores de 'performance' financeira, a evolução da cotação em bolsa ou as tendências do mercado, assim como às opiniões de vários analistas sobre os últimos dados financeiros, bem como a um calendário financeiro com as datas mais importantes para a empresa, assim como a todas as comunicações feitas ao mercado.

Além disso, através da aplicação será ainda possível consultar os dados mais relevantes da atividade da empresa em termos de questões ambientais, sociais e de governança (ESG), demonstrando que a mesma se insere na estratégia de sustentabilidade da empresa, baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados em 2015 pelas Nações Unidas.