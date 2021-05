REN vai investir 900 milhões até 2024

Rodrigo Costa, CEO da REB © Direitos Reservados

A REN - Redes Energéticas Nacionais vai investir 900 milhões de euros, até 2024, no âmbito do seu novo plano estratégico, que "reforça a aposta" na transição energética "sem pôr em causa a solidez financeira e o desempenho operacional" da empresa. Em causa está um investimento anual de 200 a 235 milhões de euros, o que representa um aumento de 35% face à média de 2015-2020.

A empresa liderada por Rodrigo Costa apresentou hoje o seu plano estratégico 2021-2024, segundo qual pretende obter EBITDA anuais no período de 450 a 470 milhões de euros, que darão origem a lucros de 90 a 105 milhões ao ano. O objetivo é conseguir uma redução da dívida líquida para um patamar entre os 2.700 e os 2.500 milhões de euros. Refira-se que, no final do primeiro trimestre, a dívida líquida da REN era de 2.547,9 milhões, 7,4% abaixo do valor homólogo.

A empresa anuncia, ainda, que, até 2030, vai cortar as suas emissões em 50%, sendo que pretende atingir a neutralidade carbónica em 2040. E, por isso, o seu investimento está centrado na transição para uma energia verde, estando previsto um aumento de 45% do CAPEX médio anual (doméstico e internacional), comparativamente ao período 2018 - 2020, ultrapassando os 900 milhões de euros até 2024, explica a empresa em comunicado. Na comparação 2015-2020, o crescimento é de 35%.

Este investimento será feito na ligação à rede de projetos de energia renovável, no reforço da qualidade e resiliência da atual rede e na preparação da compatibilização da rede de gás com a injeção de gases de origem renovável, nomeadamente o hidrogénio. Além disso, há 10% do investimento que será destino a iniciativas digitais.

Em termos regionais, a intenção é investir 190 a 220 milhões de euros ao ano em Portugal, sendo 150 a 175 milhões referentes a eletricidade. No Chile, o investimento pode quase duplicar, passando dos oito milhões ao ano para 10 a 15 milhões entre 2021 e 2024.

Mas há outras novidades, designadamente no que à retribuição dos acionistas diz respeito. A empresa, que desde 2013 mantinha uma política de dividendos fixa nos 17,1 cêntimos por ação, anunciou a intenção de pagar um dividendo mínimo por ação de 15,4 cêntimos, valor que admite rever em alta caso ocorram "melhorias materiais dos resultados nos próximos anos". Outra novidade é a implementação de um pagamento bi-anual dos dividendos, em duas tranches, em vez de uma única como atualmente.

A empresa assume que mantém "os mesmos objetivos", mas que pretende atingi-los através de uma "estratégia financeira prudente", assente na otimização dos custos da dívida e na proteção dos lucros. Todo o seu financiamento será proveniente de emissões verdes.