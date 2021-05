REN vai sair de Lisboa e ter nova sede em Sacavém

Sede da REN, na Av. Estados Unidos da América, Alvalade, em Lisboa © Pedro Rocha / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Maio, 2021 • 16:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A REN "está a trabalhar numa sede nova", que estará concluída daqui "a uns anos", que ficará junto ao Centro de Despacho Nacional, em Sacavém, Loures, disse esta sexta-feira o presidente executivo da empresa gestora das redes energéticas.

Atualmente, a sede da REN - Redes Energéticas Nacionais funciona na Avenida EUA, em Alvalade, Lisboa.

Questionado sobre a preparação da empresa para o eventual fim do teletrabalho obrigatório, Rodrigo Costa começou por defender que é preciso "olhar para o teletrabalho de forma diferente" e que a empresa vê benefício "em dar mais flexibilidade aos trabalhadores", "porque existem benefícios de fazer algum trabalho a partir de casa".

Neste contexto, o gestor adiantou que a empresa terá uma sede nova e "quando esse novo escritório estiver pronto, estará muito mais bem adaptada do que hoje, com mais segurança para as pessoas".

Em relação à pandemia de covid-19, Rodrigo Costa disse que a empresa se começou a preparar "no final de fevereiro" de 2020, ainda antes do primeiro caso em Portugal, sem antecipar a dimensão que viria a ter.

Em conferência de imprensa, no final da apresentação do plano estratégico 2021-24, o administrador executivo João Conceição explicou que foi feito um "equilíbrio" para manter em funcionamento infraestruturas da empresa essenciais ao abastecimento de eletricidade e de gás natural, pelo que "um grupo alargado de pessoas nunca parou". Neste período, acrescentou, não houve qualquer interrupção de fornecimento atribuível à REN.

Por outro lado, prosseguiu, "por prudência, a empresa decidiu suspender a atividade de investimentos que não fossem imprescindíveis", estando agora "a tentar recuperar o tempo perdido".

A REN tem como acionista maioritário a State Grid of China, com 25% do capital social, desde a privatização de 2012, seguida pela Oman Oil (12%), a Lazard Asset Management (7%), a Fidelidade (5,3%) e a Red Elétrica Internacional (5,0%).