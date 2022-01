REN volta a integrar índice de igualdade de género da Bloomberg

Rodrigo Costa, CEO da REN © Direitos Reservados

A REN - Redes Energéticas Nacionais integra, pelo segundo ano consecutivo, o Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), anunciou a empresa. O índice, que este ano inclui 418 empresas de 45 países e regiões distintas, avalia as práticas das empresas relativas às políticas de género e ainda a forma como disponibilizam esta informação ao mercado.

Foi em 2014 que a REN assumiu publicamente o seu compromisso com o tema da igualdade de género, ao aderir ao Fórum de Organizações para a Igualdade (iGen). A participação no Programa Target Gender Equality (United Nations Global Compact), a adesão aos WEP"s (Women"s Empowerment Principles), o apoio ao projeto da Girl MOVE Academy, distinguido com o Prémio UNESCO 2021, e o envolvimento no projeto "Engenheiras por Um dia", coordenado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) em articulação com a Carta Portuguesa para a Diversidade (APPDI), são alguns dos exemplos de iniciativas a que se tem ligado

"Na REN acreditamos no efeito positivo e potenciador de uma cultura de igualdade de género. A inclusão da REN, pelo segundo ano consecutivo, no Bloomberg Gender-Equality Index é para nós um motivo de orgulho e de reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver para atingir o objetivo de uma representação mais equilibrada em todos os níveis da organização. Esta é mais uma prova de que estamos no caminho certo", explica Rodrigo Costa, CEO da REN, citado no comunicado.