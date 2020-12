RENA. Taxa de CO2 impede retoma da indústria aeronáutica

A RENA defende a implementação de testes rápidos nos aeroportos. © OLI SCARFF/AFP

A RENA, Associação das Companhias Aéreas em Portugal, está contra a implementação da taxa de CO2 que, a partir de 1 de julho, será aplicada aos passageiros de voos internacionais e de navios, dado que neste período de crise "não ajuda à recuperação do setor". A taxa terá um valor de dois euros.

Segundo a RENA, "as companhias aéreas estão comprometidas em termos de sustentabilidade", estando a decorrer negociações para a implementação do CORSIA (Esquema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional) e para programas globais de redução das emissões.

"Há que dar respostas globais a problemas globais", diz Paulo Geisler, presidente da RENA. O responsável defende que "não faz sentido criar encargos domésticos, onerar companhias e passageiros nesta fase, para arrecadar receitas para a ferrovia ou para outros meios de transporte quando a indústria está a investir muito em soluções ambientalmente aceitáveis".

Para apoiar a indústria aeronáutica em Portugal, Paulo Geisler sugere apoios "focados no setor e em medidas que, não perturbando a concorrência, potenciem a inversão do percurso: negociação de redução de taxas com a ANA, acesso a programas de incentivo por todos os agentes do setor e um rumo claro na política aeroportuária".

Como adianta a RENA em comunicado, a retoma carece de medidas como uma intervenção ao nível das taxas e impostos, implementação de subsídios de rotas, incentivos financeiros e subsídios de viagem para passageiros.

O responsável aponta ainda a importância da implementação de testes rápidos nos aeroportos e com resultados conhecidos antes dos passageiros realizarem o embarque. "Estes testes rápidos dão aos passageiros a certeza de que a saúde e segurança se mantêm no topo das prioridades".