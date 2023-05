Renault de Cacia prevê faturar 350 milhões de euros em 2023

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Maio, 2023 • 19:36 Partilhar este artigo Facebook

A fábrica da Renault em Cacia, Aveiro, prevê atingir este ano um volume de negócios de cerca de 350 milhões de euros, um valor recorde na história da empresa, havendo boas perspetivas para o futuro, foi hoje anunciado.

"Este ano, a perspetiva é ter o mais alto volume de negócio da história da fábrica. Estamos a falar de 350 milhões de euros", disse à Lusa o administrador-delegado da empresa, Raynald Joly, em declarações à margem da cerimónia de entrega dos diplomas do 12.º ano a 25 trabalhadores da empresa, no âmbito do programa Qualifica, que contou com a presença do secretário de Estado do Trabalho.

Raynald Joly referiu que, nos últimos anos, a fábrica teve uma atividade "muito forte", na sequência de um aumento da procura de veículos tradicionais de combustão interna, devido à falta de componentes elétricos, estando atualmente a trabalhar em "cinco turnos, sete dias por semana, 24 horas por dia".

O responsável da fábrica de Cacia disse ainda que a unidade conseguiu a afetação de um novo produto, que é uma caixa de componentes eletrónicos (Power Eletric Box), adiantando que há "boas perspetivas" de crescimento para os próximos anos.

"Este projeto vai arrancar em março de 2024, e tem uma capacidade de mais de 150 mil unidades por ano e, portanto, é uma contribuição significativa para o crescimento da fábrica", adiantou.

Além deste novo projeto, o responsável destacou a mudança estrutural no grupo Renault com a criação de uma nova empresa na área da combustão interna e híbrida, em parceria com a chinesa Geely e a petrolífera Aramco, que terá um grande impacto na fábrica de Cacia.

"Essa vai ser a grande evolução do final do ano. A fábrica de Cacia vai ser integrada nessa nova entidade e esperamos ter mais autonomia e mais oportunidade de mercado no que é o "core business" [negócio principal] da fábrica já há 42 anos, que é motorizações e caixas de velocidades associadas", referiu Raynald Joly, adiantando que esse processo vai iniciar-se em 01 de julho e será implementado de forma progressiva até ao final do ano.

A fábrica da Renault em Cacia emprega atualmente 1.300 trabalhadores, entre os quais 200 são temporários, produzindo principalmente caixas de velocidade manuais para a Renault e Nissan.

Em 2020, em plena pandemia, começou a produzir um novo produto, uma caixa de seis velocidades, estando desde então a laborar em "atividade plena".

Essa atividade permitiu, em 2022, ser a fabrica de caixas mais produtiva do grupo Renault, com 473 mil caixas produzidas e, desde março, é a primeira fabrica no "ranking" das fábricas de mecânica do grupo Renault.

Toda a produção é para exportação principalmente para Marrocos, Espanha, Turquia e França.