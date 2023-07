Renault passa de prejuízo a lucro de 2093 milhões de euros no primeiro semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2023 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

A Renault anunciou esta quinta-feira que passou de um prejuízo de 1.367 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para um lucro de 2.093 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano.

O prejuízo contabilizado no primeiro semestre do ano passado ficou a dever-se à saída da Renault da Rússia por causa da guerra na Ucrânia, refere o grupo automóvel francês em comunicado, adiantando que no primeiro semestre deste ano alcançou uma rentabilidade recorde.

A margem operacional do fabricante automóvel francês mais do que duplicou até junho, para 2.040 milhões de euros, o que representou uma rentabilidade recorde em termos de volume de negócios de 7,6%, três pontos acima da registada no primeiro semestre do ano passado.

O presidente executivo da empresa, Luca de Meo, afirmou no comunicado hoje divulgado que os resultados alcançados são "fruto dos esforços contínuos de redução de custos durante três anos e da estratégia centrada no valor, combinados com os primeiros benefícios de uma ofensiva de produtos sem precedentes".