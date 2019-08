Renda anual de 50 mil euros para gerir o novo hotel-escola do Estoril

O cronómetro para de contar a 6 de setembro, a data-limite para o Turismo de Portugal receber as propostas para a conceção, construção e exploração do hotel de aplicação do Centro Escolar Hoteleiro do Estoril. O mesmo é dizer o hotel-escola que irá ajudar a pôr em prática a teoria que se aprende no campus.

“A avaliação será puramente financeira”, disse ao Dinheiro Vivo Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, que confirma a existência de algumas manifestações de interesse de potenciais investidores, num projeto que considera ser “irrecusável”, seja pela localização como pelo valor pedido.

O vencedor deste concurso, que terá a responsabilidade de construir uma unidade hoteleira, de pelo menos de 4 estrelas e com um mínimo do cem quartos, garante a concessão por um período de 25 anos, que será prorrogável por outros 25. Por mês, pagará 50 mil euros de renda anual ao Turismo de Portugal e terá de entregar 2% do lucro bruto da operação.

Além do investimento no projeto, as regras ditam que terá de ser feito um investimento mínimo de um milhão de euros na envolvente do edifício. Assumem ainda a gestão das residências de estudantes.

Este não é o primeiro hotel-escola do Turismo de Portugal – também existe em Lisboa e no Porto -, mas é o primeiro entregue totalmente a privados. Porquê? “Porque não?”, responde Luís Araújo, que destaca um novo espaço de treino para alunos, mas também uma valorização da escola, com a atração de clientes de negócios.

O valor mínimo do investimento só no hotel não é conhecido, mas a intenção do Turismo de Portugal para a escola que será a Academia Internacional de Turismo – a primeira da Organização Mundial do Turismo – envolve um investimento de 24 milhões de euros (entre capitais públicos e privados), que permitirá duplicar o tamanho da escola, atualmente com cerca de 2500 alunos.

Luís Araújo assume que o plano para desenvolver esta escola do Turismo surge numa altura em que o setor precisa de cada vez mais profissionais qualificados. É também por isso que o Conselho de Ministros aprovou uma autonomização da gestão das escolas, para um funcionamento “com maior autonomia e programas adicionais”, bem como a criação de novas figuras práticas, à semelhança dos Open Kitchen Labs, que agora são alargados.

“O objetivo é que as escolas estejam mais preparadas para o futuro e saiam de fora dos espartilhos das empresas. Estamos a desenhar as escolas do futuro.”

O presidente do Turismo de Portugal destaca a taxa de empregabilidade das 12 escolas de Hotelaria que se fixou, em 2018, em 94%, numa altura em que a procura está a aumentar salários, diz o responsável. “Em 2018, um terço dos alunos disseram receber entre 750 a mil euros de salário-base, é mais 23% do que um ano antes”, destacou, assumindo que “é a falta de recursos humanos que está a permitir esta valorização”.

A falta de recursos está ainda presente noutra realidade: 70% dos alunos que saem destas formações conseguem emprego em apenas um mês; os restantes 30%, nos três meses seguintes.