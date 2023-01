Rendibilidade das empresas sobe para 8,8% no 3.º trimestre de 2022

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

A rendibilidade das empresas aumentou para 8,8% no terceiro trimestre de 2022, face aos 6,9% do período homólogo, tendo a autonomia financeira subido de 40,2% para 41,1%, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Nas empresas privadas, a rendibilidade do ativo (medida pelo rácio entre os resultados antes de amortizações, depreciações, juros e impostos - EBITDA e o total do ativo) foi de 9,1% e aumentou em todos os setores de atividade (exceto no da eletricidade e água) e em todas as classes de dimensão.

"Em relação ao terceiro trimestre de 2021, a rendibilidade das micro, pequenas e médias empresas (PME) subiu de 6,8% para 8,6%, e a das grandes empresas subiu de 9,0% para 11,1%", detalha o BdP.

No final do terceiro trimestre de 2022, a rendibilidade do ativo situou-se nos 11,1% nas indústrias, 7,4% na eletricidade e água, 5,5% na construção, 10,4% no comércio, 13,4% nos transportes e armazenagem, 9,0% nos outros serviços e 6,7% nas sedes sociais.

Quanto à rendibilidade das empresas públicas, manteve-se negativa, mas recuperou de -3,3% para -0,6%.

No que se refere à autonomia financeira das empresas (medida pelo peso do capital próprio no total do ativo), aumentou para 41,1% no terceiro trimestre de 2022, valor superior ao registado no período homólogo (40,2%).

Em sentido contrário, o peso dos financiamentos obtidos no total do ativo baixou de 32,5% para 30,6%.

Comparando com o período homólogo, a autonomia financeira das empresas privadas aumentou na generalidade dos setores, excetuando os setores da eletricidade e água e da indústria, nos quais a autonomia financeira se reduziu e manteve, respetivamente.

Segundo o BdP, a autonomia financeira das PME aumentou de 39,8% para 42,0%, enquanto a das grandes empresas reduziu-se de 35,9% para 34,0%.

Comparado com o período homólogo, o peso dos financiamentos obtidos no total do ativo desceu em todos os setores de atividade, com exceção do setor das sedes sociais, e em todas as classes de dimensão: nas PME, diminuiu de 31,9% para 30,2%, e nas grandes empresas de 33,7% para 31,4%.

Quanto à autonomia financeira das empresas públicas, cresceu de 28,2% para 32,2%, tendo o peso dos financiamentos obtidos no total do ativo diminuído de 41,0% para 33,4%.

Quanto ao custo dos financiamentos obtidos, aumentou para de 2,7% para 2,8% no terceiro trimestre de 2022, em termos homólogos, a cobertura de gastos de financiamento das empresas (que quantifica o número de vezes que o EBITDA gerado pelas empresas é superior aos seus gastos de financiamento) subiu de 7,7 para 10.

A próxima atualização das estatísticas das empresas da central de balanços, relativa ao quarto trimestre de 2022, será divulgada pelo BdP em 12 de abril de 2023.