Rendimentos operacionais do Banco CTT sobem 27% para 57,9 milhões de euros

O Banco CTT somou 57,9 milhões de euros de rendimentos operacionais no primeiro semestre, mais 26,8% do que em igual período do ano anterior, foi comunicado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, para este resultado contribuiu a evolução da margem financeira, que atingiu 34,4 milhões de euros, 8,7 milhões de euros acima do primeiro semestre de 2021.

Entre janeiro e junho, os depósitos de clientes aumentaram para 2.259,6 milhões de euros, traduzindo um ganho de 6,4% face a dezembro de 2021.

O número de contas, por seu turno, subiu para 581 000, mais 8 000 do que em dezembro do ano passado.

Os juros recebidos de crédito ao consumo representaram 21,5 milhões de euros no período em causa, um ganho de 3,4 milhões de euros face a 2021.

Já a produção de crédito automóvel situou-se em 125,5 milhões de euros, mais 37,7% do que no período homólogo.

Os juros recebidos de crédito à habitação progrediram 11,9%, enquanto a produção de crédito à habitação ascendeu a 72 milhões de euros, mais 3,9%.

As comissões recebidas desta área de negócio foram de 21,6 milhões de euros, traduzindo-se num aumento de 3,5 milhões de euros ou 19,1%.

Os CTT registaram 14,5 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma descida de 15,3% em comparação com a primeira metade de 2021.