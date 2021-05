Renova com campanha arrojada em França

Campanha da Renova no mercado francês © Direitos Reservados

A Renova, a marca portuguesa que conseguiu transformar o papel higiénico num produto sexy, tem uma nova campanha em França, para reforçar o seu posicionamento num mercado em que é o número 2 no segmento dos produtos de grande consumo em papel.

A nova campanha multimeios vai estar nas principais cidades francesas, com dezenas de milhares de cartazes, além da internet, durante três semanas, com o objetivo de transmitir uma "mensagem positiva, ousada, divertida e carregada de energia pela esperança" no verão que se aproxima.

"L"été va bien se dérouler" é o mote escolhido e que pretende transmitir, a todos aqueles que estão ansiosos pelo bom tempo, a redescoberta de um pouco mais de liberdade na sua vida quotidiana. Simultaneamente, "a campanha procura colocar um sorriso no rosto dos cidadãos e tocá-los positivamente através da sensualidade, um território estético habitualmente revisitado pela marca", sublinha a Renova em comunicado.

Recorde-se que, além de estar presente "nas prateleiras dos melhores retalhistas e online" em França, a Renova conta, também, com uma unidade fabril no país, inaugurada em 2016 na cidade de St Yorre.