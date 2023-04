Renova entra na Rimi, uma das maiores cadeias de supermercados da Letónia e Estónia

A Renova prevê crescer nos países do Báltico (Letónia, Estónia e Lituânia), agora que conseguiu entrar na Rimi, uma das principais cadeias de supermercados da Letónia e Estónia. Na Lituânia, a fabricante portuguesa de produtos à base de papel tissue (papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha e lenços de papel) está desde 2017 na cadeia iki.

"Os mercados do Báltico têm tido uma importância crescente na atividade da Renova, na última década e meia. A marca está disponível nesta região do norte da Europa há cerca de 16 anos, representando atualmente as exportações para as três repúblicas, Lituânia, Estónia e Letónia, aproximadamente 2% do valor de vendas da Renova, com um crescimento expectável muito considerável dado que conseguiu recentemente entrar nas mais importantes insígnias de distribuição no Báltico", avança ao Dinheiro Vivo fonte oficial da empresa, numa altura em que o presidente da Letónia, Egils Levits, esteve de visita a Portugal.

Na Lituânia a Renova é líder de mercado no " importante segmento de rolos de cozinha, pretendendo chegar ao final de 2023 também com a liderança do segmento de papel higiénico", sublinha a empresa liderada por Paulo Pereira da Silva.

A empresa, com sede em Torres Novas, exporta mais de 60% da produção, sendo que Espanha, França e Bélgica são os mercados principais. Na Europa, além destes países mais próximos de Portugal, a empresa quer reforçar a presença em "países como a Alemanha e Reino Unido, mercados com grande potencial onde a marca está focada no seu desenvolvimento e na conquista de distribuição", sublinha.

Mas a Renova, que ganhou notoriedade quando lançou no mercado papel higiénico preto, também tem os olhos postos noutros continentes, nomeadamente na Ásia. "Nos atuais planos de internacionalização da Renova destacam-se os mercados asiáticos, com foco na China e Coreia do Sul, mercados para os quais a marca tem desenvolvido gamas específicas, suportadas por campanhas de marketing multicanal".

A empresa destaca também a presença do outro lado do Atlântico. "Igualmente significativa é a atividade na região da América do Norte, tendo iniciado a atividade comercial no Canadá, reforçada recentemente com a criação em 2022 da filial Renova América com sede na Cidade do México, hub de suporte à expansão da marca no continente Americano".

A Renova, que não revela o volume de negócios - "os valores consolidados de vendas em 2022 e previsão para 2023 só deverão ser difundidos após a próxima Assembleia Geral de Acionistas", justifica -, tem a sua atividade comercial e unidades industriais de reciclagem, fabrico e transformação concentradas em Portugal, com duas fábricas e centro logístico em Torres Novas. Em França tem uma fábrica desde 2016, "precisamente para suportar o crescimento de vendas no centro e norte da Europa".