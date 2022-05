Renova inquire espanhóis sobre hábitos de leitura em casas de banho 

A Renova, empresa portuguesa de papel higiénico, está presente na 81ª Feira do Livro de Madrid com o objetivo de recolher opiniões sobre hábitos de leitura dos espanhóis na casa de banho. É possível responder através de códigos QR distribuídos pelas casas de banho presentes no evento. Para além da feira do livro, o inquérito está também disponível nas redes sociais da Renova.

Alguns exemplos de perguntas são: qual o meio utilizado para ler (e-book, papel, revista, móvel, entre outros), quais são os gostos literários; quem lê mais na casa de banho, homens ou mulheres; em que cidades espanholas se leem mais livros tradicionais; quem prefere e-books e telemóveis, entre outras perguntas.

Este ano são esperados na feira do livro da capital espanhola 2,3 milhões de visitantes e esta é uma das ações através das quais a marca portuguesa tem mostrado o seu apoio ao mundo da cultura e da arte. Têm sido realizadas várias iniciativas em locais como Sevilha, Paris, Lisboa, Toronto, e Rio de Janeiro, em eventos relacionados com o design, dança, fotografia e arquitetura, revela a portuguesa Renova em comunicado.