Renova inquire portugueses sobre hábitos de leitura em casas de banho

Algumas questões presentes no inquérito abordam gostos literários, o modo, formato e suporte de leitura que os portugueses utilizam © DR

A Renova, empresa portuguesa de papel higiénico, está agora presente na 92ª Feira do Livro de Lisboa, e pretende recolher opiniões sobre hábitos de leitura dos portugueses na casa de banho.

Para responder, basta aceder aos códigos QR distribuídos pelas casas de banho que se encontram no evento, que decorre no Parque Eduardo VII. Para além do inquérito estar disponível no recinto, também é possível responder nas redes sociais da marca.

Algumas das questões presentes no inquérito abordam os gostos literários, o modo, formato e suporte de leitura que os portugueses mais utilizam, ao ler nas casas de banho.

Este ano são esperados mais de meio milhão de visitantes na Feira do Livro de Lisboa, que termina dia 11 de setembro.