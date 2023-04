Renova lança produto, mas era mentira de 1 de abril

© FocusCelebration/Global Imagens

Dinheiro Vivo 02 Abril, 2023 • 10:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para assinalar o dia das mentiras, 1 de abril, a Renova recorreu às redes sociais para lançar um suposto papel higiénico transparente.

A ação de marketing decorreu no Instagram, Facebook, Youtube e Linkedin, tendo sido desmentido o "produto revolucionário" no final do dia.

O "papel higiénico transparente" foi apresentado como sendo feito "com uma mistura de um polímero ecológico à base de plantas e um polímero solúvel em água", e descritos todos os ingredientes e características numa suposta ficha técnica.

Também se indicava que o "pack" do "Renova Transparent" iria ser colocado à venda por 49,99 euros.

Já em 2019 a empresa recorreu às redes sociais para anunciar "guardanapos feitos à base de papel de arroz integral e tinta de cacau, saborosos e sem glúten".