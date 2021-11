Renova 'pinta' de amarelo as bicicletas de Paris

Dinheiro Vivo 24 Novembro, 2021 • 12:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Renova, marca portuguesa de papel higiénico, lenços de papel e outros produtos similares, arranca, nesta quinta-feira, com nova campanha no mercado francês, onde é a segunda maior mais usada no segmento dos produtos de grande consumo em papel. A campanha arranca em Paris, onde os milhares de bicicletas comunitárias que existem nas ruas da cidade terão os selins cobertos por uma lona amarela, para os proteger, com uma mensagem incluída: 'Prenez soin de vos fesses', que é como quem diz, a 'Renova cuida do seu traseiro'.

Em comunicado, a empresa explica que a proteção de selins é acompanhada por uma embalagem de papel higiénico individual, "com uma mensagem que pretende transmitir a preocupação da marca com o cuidado do corpo, através da qualidade dos produtos Renova, nomeadamente com os icónicos rolos de papel higiénico coloridos".

Em simultâneo, serão afixados "milhares de cartazes" pelas ruas parisienses, com a mesma mensagem, a par da campanha online nas redes sociais da marca.

A partir de dia 1 de dezembro, a comunicação é alargada ao resto do território francês, e o meio escolhido foram os muppies. Aí a mensagem já será a assinatura tradicional da marca: "Renova, o papel mais sexy do planeta".