Renovação de equipamentos no SNS está por fazer, alerta AGEFE

Daniel Ribeiro, diretor-geral da Associação Empresarial dos Setores Elétrico, Eletrodoméstico, Eletrónico e das Tecnologias da Informação e Comunicação (AGEFE). © D.R.

O diretor-geral da Associação Empresarial dos Setores Elétrico, Eletrodoméstico, Eletrónico e das Tecnologias da Informação e Comunicação (AGEFE), Daniel Ribeiro, critica o governo pela inexistência de um plano para combater a obsolescência dos equipamentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o gestor da AGEFE afirma que o que saiu do Orçamento do Estado para 2023 não permite "perceber se vai haver ou não o investimento necessário para combater a obsolescência do parque dos equipamentos [de diagnóstico de imagem, por exemplo] instalado no SNS".

O tema é relevante para a AGEFE, pois representa parte da atividade associativa daquele organismo criado há 40 anos. "Há dois anos estava previsto um quadro plurianual de alguns investimentos nesse sentido, cuja realização se tornou omissa a posteriori, parecendo mesmo que as verbas previstas para o investimento em 2021 nem sequer foram executadas na totalidade", lembra Daniel Ribeiro. Este é um dos tópicos setoriais que deveriam estar na ordem do dia dos responsáveis portugueses, em 2023, considera o responsável da associação.

"Seja pela via fiscal, seja pela criação de incentivos de outra natureza", o líder da AGEFE defende ainda que "este é o momento" de o governo criar condições para que setor público, setor privado e famílias invistam em equipamentos e soluções para diminuir a fatura energética. "Existem fundos para isso", enfatiza. "A transição energética e a transição digital precisam de um acelerador do lado da procura", prossegue.

Daniel Ribeiro aponta para o que se passa em Espanha, onde o governo implementou um kit digital para pequenas e médias empresas. "Também no nosso país podíamos criar um kit para digitalização de pequenas empresas e para agilizar medidas de eficiência energética no âmbito do Fundo Ambiental".

Na mobilidade elétrica, igual, a fim "para potenciar a instalação de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos na casa das pessoas e nas empresas". "Já para não falar dos eletrodomésticos. Em Portugal, ao contrário, mais uma vez, de Espanha, o apoio à aquisição de equipamento eletrodoméstico eficiente por parte das famílias é tema que nunca saiu do papel", acrescenta.

A AGEFE é uma associação portuguesa que remonta à década de 1960, aquando da criação do antigo Grémio dos Importadores de Eletrónica. Defende essencialmente interesses comuns das empresas e setores elétrico, eletrodoméstico, eletrónico e das tecnologias da informação e comunicação, procurando acompanhar e influir em temas de regulamentação, concorrência, inovação e desenvolvimento tecnológico. A AGEFE também integra organismos europeus, junto da União Europeia.

"A associação tem hoje 157 empresas associadas, que empregam cerca de 11 mil trabalhadores, com um volume de negócios total que ultrapassa quatro mil milhões de euros", detalha o diretor-geral da AGEFE, notando que "são estas empresas e indústrias que estão na linha da frente da inovação tecnológica e da transição digital e energética".

Outro ponto relevante para a AGEFE incide sobre a digitalização da economia, uma vez que as empresas que representa terão uma influência direta nesse processo, em Portugal. Ora, qual o estado de maturidade da economia nesta matéria? "Há trabalho feito, mas há muito trabalho a fazer. Vejam-se os resultados do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade. Portugal ocupava em 2022 o 15.º lugar entre os 27 Estados-membros, tendo subido apenas uma posição em relação a 2021", responde Daniel Ribeiro.

O gestor assevera haver "disparidades enormes" e, por isso, há que "acelerar os seus esforços de digitalização". São precisas ferramentas digitais "que aumentem a produtividade e facilitem a gestão da informação ao longo das cadeias de negócio", defende, indicando que os fundos europeus representam uma oportunidade.

"Se, por um lado, Portugal era em 2019 o país com maior peso de compras online cross-border no total da despesa de compras online, com 86% (segundo dados do eCommerce Market Ranking - World Retail Congress), ao mesmo tempo é um país onde há ainda atrasos significativos nas competências digitais e nas PME. Há muitas áreas de negócio onde a organização da procura e da oferta está longe de ser digital e outras onde as empresas estão a dar passos efetivos e a adotar estratégias de transformação digital", conclui.