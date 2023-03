Renováveis com fatia de 66% no consumo de eletricidade em fevereiro

Moura, 29/9/2016 - Central Solar Fotovoltaica de Amareleja. Uma central de energia solar fotovoltaica, situada no concelho de Moura, produz cerca de 93 milhões de KWh por ano, está construída num terreno de 250 hectares, e tem 2.520 seguidores solares azimutais, dispositivos mecânicos que orientam os painéis solares perpendiculares ao sol, desde a alvorada até ao poente. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O consumo de energia elétrica cresceu 3,1% em fevereiro, mas corrigidos os efeitos da temperatura e do número de dias do mês em causa, a subida real é de 1% face ao mesmo mês do ano passado, revela a REN. Nos últimos 12 meses o crescimento é de 3,7% e de 2,4%, ajustadas as temperaturas e dias.

De acordo com a REN, "a produção renovável abasteceu 66% do consumo, a não renovável 31%, enquanto os restantes 3% foram abastecidos com recurso a energia importada". A empresa sublinha ainda que no dia 26 de fevereiro "atingiu-se o saldo importador diário mais elevado de sempre com 81 GWh (58% do consumo nacional nesse dia)".

Em relação ao índice de produtibilidade das várias fontes de energia - ou seja, o desvio de produção em relação à média - na energia hidroelétrica foi de 0,59 (média histórica igual a 1) em fevereiro, na eólica de 0,9 e na produção fotovoltaica atingiu 1,10. "De referir que a produção fotovoltaica atingiu pontas diárias próximas dos 1500 MW, quase 500 MW acima do que se registava no período homólogo do ano anterior", destaca a REN na nota à imprensa.

Desde o início do ano, considerando os meses de janeiro e fevereiro, o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,08, o de produtibilidade eólica em 0,98 e o de produtibilidade solar em 1,14.

No acumulado destes dois meses "a produção renovável abasteceu 79% do consumo, repartida pela hidroelétrica com 41%, eólica com 28%, biomassa com 6% e fotovoltaica com 4%. A produção a gás natural abasteceu os restantes 21% do consumo, enquanto o saldo de trocas com o estrangeiro foi exportador, mas com um valor muito reduzido", explica a REN.

Já o consumo de gás natural sofreu uma contração em fevereiro de 1,6% face ao mesmo mês de 2022, com uma quebra de 10,2% no segmento convencional (gerado a partir de fontes não renováveis) e uma subida de 9,9% do segmento de produção de energia elétrica.

A empresa avança ainda que o "abastecimento foi efetuado predominantemente a partir do terminal de GNL de Sines, 80% do total, com os restantes 20% provenientes da interligação com Espanha".

Olhando para o acumulado anual, o consumo de gás natural cai 17% (6% no segmento convencional e 31% no segmento de produção de energia elétrica).