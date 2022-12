Renováveis e impostos no caderno de encargos do novo CEO da Galp

No novo, nova liderança. A partir de 1 de janeiro a Galp vai ter um novo presidente executivo. Filipe Silva, atual administrador financeiro, é o sucessor de Andy Brown, o gestor britânico que decidiu largar os comandos da empresa menos de dois anos depois de ter assumido o cargo.



Será o terceiro CEO em menos de três anos. Isto depois de a Galp ter tido durante uma década e meia apenas dois líderes. Andy Brown sucedeu a Carlos Gomes da Silva, que ocupou a cadeira de CEO durante seis anos e que, por sua vez, substituiu Manuel Ferreira de Oliveira - que liderou a comissão executiva da Galp durante oito anos.



A mudança de CEO acontece numa altura em que se avizinham tempos conturbados para a indústria. Além do desafio da transição energética, a pressão da opinião pública e política devido aos lucros elevados darão certamente algumas dores de cabeça ao novo presidente executivo. Dossiês que Filipe Silva acompanha de perto desde 2012 enquanto CFO. Como a própria empresa revelou recentemente, o novo imposto sobre os lucros extraordinários deverá ter um impacto de 100 milhões de euros, o que obrigará certamente Filipe Silva a fazer contas nas rubricas de custos e investimento da petrolífera.

O pagamento deste valor é relativo ao exercício de 2022, ano em que a petrolífera deverá registar os lucros mais elevados desde a entrada em bolsa. Só nos primeiros nove meses do ano encaixou 608 milhões de euros, um aumento de 86% face ao mesmo período de 2021. Um resultado impulsionado pelos preços altos do petróleo e o aumento das margens de refinação. Tendências que no próximo ano podem ser invertidas, com os analistas a estimarem que o preço do petróleo abrande. Quanto à margem de refinação, que bateu máximos no segundo trimestre deste ano, também dá sinais de poder vir a encolher.



A manterem-se estas previsões, os resultados da Galp podem ressentir-se uma vez que mais de 80% das receitas provêm da área de exploração e refinação de petróleo.



Plano verde

Uma das grandes missões de Andy Brown era precisamente acelerar o trajeto da transição energética. Foi ele quem anunciou o compromisso da empresa de não procurar novas reservas de petróleo, virando o foco cada vez mais para outras fontes energéticas. No campo das energias limpas, o solar tem sido a tecnologia de eleição dos investimentos da Galp. Mas o vento e o hidrogénio verde também estão na agenda.



A estratégia de diversificação de tecnologias energéticas implementada por Andy Brown levou, pela primeira vez, a que o negócio das renováveis alcançasse um EBITDA positivo no final de setembro tendo superado os 34 milhões de euros, um valor que compara com o resultado negativo em 14 milhões registado nos primeiros nove meses de 2021. Porém, as fontes limpas continuam a ter um peso residual, valendo pouco mais de 1% do EBITDA. Outro dos desafios de Filipe Silva será aumentar este peso e colocar a Galp na frente da corrida da transição energética.



A aposta no lítio também deverá permanecer no caderno de encargos do novo CEO. Aliás, apesar de o anúncio da instalação da fábrica de conversão de lítio em Setúbal ter sido feito na era Brown, a inauguração deste projeto em parceria com a Northvolt será concretizada no mandato de 2023 a 2026.



Futuros dividendos

Andy Brown sai da Galp com a promessa de remunerar os acionistas em quase 900 milhões de euros, mais de metade face aos resultados de 2021. Cerca de 500 milhões serão distribuídos através de dividendos referentes às contas de 2022, e a restante parte virá da compra de ações próprias, cujo programa foi reforçado de 150 milhões para 500 milhões de euros. Outro dos desafios que Filipe Silva terá no seu caderno de encargos passa por manter a política de distribuição de dividendos.



Os principais acionistas são o Estado, com 7% do capital através da Parpública, e a Amorim Energia (58%). Este último, através de Paula Amorim, já manifestou total apoio e confiança ao novo CEO. O nome do atual CFO da petrolífera foi escolhido por unanimidade pelo conselho de administração e o maior acionista já anunciou que vai propor a sua continuidade para o mandato de 2023 a 2026. Até à reunião magna, Filipe Silva vai acumular a liderança da Galp com o atual cargo de CFO.



Apesar do momento desafiante, Paula Amorim está confiante de que Filipe Silva irá dar conta do caderno de encargos. A atual presidente do conselho de administração - cargo que passou a ocupar em 2016 - está "certa de que esta sucessão é a que melhor permite à Galp continuar o seu caminho de crescimento e transformação, de acordo com as orientações estratégicas definidas".