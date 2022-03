Renováveis permitiram poupança anual de até 300 euros na fatura da luz

A EDP Renováveis (EDPR) informou que concluiu a construção do parque solar Riverstart © EDPR

A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis gerou uma poupança anual na fatura de eletricidade de até 300 euros no caso dos consumidores domésticos e de 1.200 a 30 mil euros no caso de consumidores empresariais. A conclusão é de um estudo da consultora Deloitte realizado para a APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis que teve como objetivo determinar o impacto que a produção de eletricidade com base em fontes de energia renovável teve no preço suportado pelo consumidor em 2021.

Segundo o mesmo estudo, em 2021, sem a incorporação de energias renováveis, a eletricidade teria custado mais 88 euros por megawatt hora (MWh) no mercado grossista. Ou seja, a produção a partir de energias "limpas" permitiu uma poupança anual superior a 4,1 mil milhões de euros no acumulado de 2021, ano em que o preço grossista no mercado ibérico de eletricidade (Mibel) disparou 230% face a 2020.

O valor da poupança, o mais elevado da última década, considera o sobrecusto da Produção em Regime Especial (PRE) renovável e o impacto destas tecnologias "limpas" no preço do mercado grossista. Como o presidente da APREN explicou, as renováveis têm, de um modo geral, um custo marginal zero ou muito próximo do mesmo, o que contribui para a inserção de ofertas de eletricidade a um custo inferior no mercado, reduzindo assim o preço em mercado diário grossista da eletricidade para uma determinada hora. Isto porque a última tecnologia a entrar no mercado é que dita o preço a que a eletricidade é vendida.

Segundo as contas da consultora, se não existisse produção de natureza renovável, "o preço de venda por MWh de eletricidade no mercado diário ibérico teria sido, em média, 24 euros superior, entre 2016 e 2020. "Considerando o diferencial de custo da PRE renovável e o seu impacto no preço do mercado diário de eletricidade, verifica-se um efeito líquido positivo para o sistema, com um valor acumulado de cerca de 1,7 mil milhões de euros entre 2016 e 2020", lê-se no estudo intitulado "Impacto da eletricidade de origem renovável no preço suportado pelo consumidor em 2021".

No que toca ao impacto ambiental, a Deloitte sublinha que a produção de energia renovável, entre 2016 e 2020, permitiu "evitar a emissão de mais de 76 milhões de toneladas equivalentes de CO2". Além disso, permitiu também poupar mais de 1.842 milhões de euros com licenças de CO2.