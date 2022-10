Rent-a-car pede descida do IVA e alargamento da isenção do ISV para 70%

© TELMA VERISSIMO

A Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor (ARAC) quer que o governo baixe o IVA dos produtos e serviços do setor, atualmente taxados a 23%, para os 6% ou 13%, de forma a aliviar o peso da inflação no negócio. Para a associação que representa as empresas de aluguer de carros é fundamental que o Orçamento do Estado para 2023, que será hoje entregue, responda à atual conjuntura inflacionista.

"Proceder a um abaixamento das taxas existentes (normal, intermédia e reduzida) tendo em atenção a inflação existente, bem como fazer uma análise dos produtos e serviços que poderiam eventualmente ser objeto de taxa reduzida ou intermédia a partir do próximo ano, como é o caso da atividade de rent-a-car que é taxado a 23% quando a maioria dos serviços turísticos são taxados a 13% e da atividade de rent-a-cargo, a qual é igualmente alvo de uma taxa de 23% quando todos os transportes são taxados a 6%", apela o secretário-geral da ARAC.

Joaquim Robalo de Almeida pede também a dedução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) nos contratos de aluguer e propõe ainda que a isenção parcial do Imposto sobre Veículos (ISV) afetos ao aluguer de curta duração, atualmente fixada em 40%, seja atualizada para 70%, equiparando-se à legislação em vigor para os veículos de aluguer com condutor, ou seja, taxis, defendendo que esta é uma medida "da mais elementar justiça".

"Tendo em vista a equiparação dos dois regimes, a ARAC propõe igualmente a redução do ónus de tributação residual para quatro anos, à semelhança do que atualmente se encontra previsto para os veículos destinados à atividade de táxi. Importa referir que o período de utilização dos veículos na atividade de rent-a-car é, regra geral, menor do que na atividade de táxi, justificando plenamente a redução do ónus de tributação residual para os veículos destinados a esta atividade"; justifica.

No caso do aluguer de longa duração, a ARAC pede também a extensão do regime isenção parcial do ISV. "O benefício da redução de 40% só está acessível aos operadores que adquiram os veículos e se tornem, pela aquisição, seus proprietários e aos que os tomem em regime de locação financeira, sendo que, neste último caso, tal como aliás no primeiro, os veículos ficam a fazer parte, para efeitos fiscais, do ativo imobilizado das empresas", enquadra.

Por fim, o dirigente sublinha a urgência na atribuição de incentivos financeiros destinados à aquisição, pelas empresas de rent-a-car, rent-a-cargo e carsharing, de veículos elétricos e híbridos plug-in," com o objetivo da concretização, de forma célere, os objetivos do combate às alterações climáticas"

"Conscientes da necessidade do cumprimento das ambiciosas metas estabelecidas pela Comissão Europeia e pelo Estado Português com vista à redução das emissões de gases com efeitos de estufa nos próximos anos, com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050, entendemos que a implementação da mobilidade elétrica, com recurso a veículos automóveis elétricos e veículos plug-in é imprescindível para a aposta no novo paradigma da mobilidade sustentável, através da substituição progressiva de veículos de combustão interna por veículos elétricos e híbridos plug-in", sustenta.

Para o representante da ARAC estas medidas "são da maior importância para a continuação da recuperação da economia nacional".